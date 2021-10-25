各國經濟陸續解封，加上氣候趨冷，催化油價漲勢延續；布蘭特原油10月來每桶價格彈升近10美元，不僅為台塑化增添豐厚庫存、在途原料利益，煉油價差更展現大幅躍進力道，汽、柴油及航空燃油全面站上二位數水準，煉油價差重回疫前水準。
台塑化認為，目前汽油需求相對活絡，在供給趨緊，後續取暖用油看增下，預估第四季油價可望維持每桶80美元以上高檔震盪態勢，上檔高點或有機會上看90美元。
分析師表示，雖台塑化目前石化上游收益尚未回升到疫前水準，但煉油事業收益動能大增，推估10月整體獲利可望比8、9月獲利低檔，明顯翻倍，回到過往單月獲利50～70億元的穩健狀態，已達第三季稅前盈餘124億元的40～50％，適時遞補今年共用事業（發電、蒸汽等）因煤價飆漲受挫的獲利空缺。
台塑化第三季煉油產能向上提升，成品油煉油價差也因歐美經濟陸續解封改善提振；惟第三季因國際原油大舉拉回整理，乙烯等石化上游原料利差逐月縮減，營運收益逐月下滑，單季獲利季減24％。
伴隨各國多傾向經濟、病毒共存策略，且產油國未擴大增產，全球能源危機推升所有的燃料價格；10月美國西德州原油期貨攀揚至每桶80美元以上價位，創七年新高，今年來漲幅逾70％，布蘭特原油期貨也一度衝破86美元。
影響所及，台塑化成品油利差持穩向上，全面重回過往二位數穩健狀態。其中，汽油每桶煉油價差14.8美元；柴油每桶價差14.7～15美元；先前因疫情重創，表現疲弱的航空燃油每桶煉油價差也復甦攀揚至12.3美元。
尤其，布蘭特原油每桶從9月底74.9美元大幅彈升至近期84～85美元，上漲空間與第二季原油上漲10美元價差所挹注的在途、庫存原料利益相當，獲利動能加速推升。
台塑化指出，11月OPEC僅增產40萬桶/日，大幅低於市場預期增產80萬桶/日，而煤炭和天然氣價格飆高，發電商將棄用天然氣、改用原油，市場預期第四季全球原油供需短缺150萬桶/日，但全球原油及油品庫存已降至五年同期低點，庫存緊張的情況下，預期短期布蘭特油價保持強勁。
(時報資訊)
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