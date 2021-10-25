經濟部長王美花18日赴立法院備詢時指出，我國能源採購是採長期合約，目前供應無虞，「台灣今年冬天沒有缺電問題。」這句話聽起來讓人寬心不少，也順耳多了。的確，天氣突然轉涼，冷氣少開了，用電量大幅下降，也為部長的回答增添不少說服力。

但有誰記得，約莫半個多月前，因天氣持續炎熱，7日用電量達到3,770.2萬瓩，創下10月用電史上最高，供電燈號亮出警戒的橘燈，8日整體供電仍然吃緊，連續兩天亮起橘燈。王美花部長說主因是產業及民生用電大幅成長，並說現在水情比較好，「台電應會把電力供應照顧好。」坦白說，當時這句話，讓企業界聽起來有些違和。

回顧今年513、517兩度無預警大停電，影響逾562萬用戶，不僅民眾罵聲連連，企業界更直言，再不解決供電問題，「台商會出走、外資不敢來！」

當然，相較於大陸在9月推出「能耗雙控」政策，粗暴式的拉閘限電，嚴格限電地區包括蘇州、昆山一帶工業大城及東三省等多個地區，台灣10月上旬用電連亮兩顆警戒橘燈，只是小兒科而已。然而此時，我們必須注意到的是，全球並非只有大陸發生缺電問題，幾乎世界各國都在進行「搶救電力大作戰」。

歐洲的德國、英國、法國等國，現在也未雨綢繆、積極進行電力布局。其中，除了烏克蘭油礦充足、可直接供給天然氣給歐盟各國外，德國正積極展開與俄國合作，架設「北溪管線」來「直送」天然氣。英國除了自己利用北海風場、積極發展離岸風電，並與法國合作海底電纜外，現在更進一步和全歐風電能力最強的挪威，進行海底電纜的輸電合作；英國更誓言，未來要從電力「進口國」，轉變為電力「出口國」。國際社會對電力的重視程度，可見一斑。

電力的缺乏引發電價飆漲，不但促動地緣政治的爭端，同時也進一步帶動通膨問題；而電力缺乏的背後主因，往往肇因於缺乏發電的燃料。例如大陸的能耗雙控政策，外界目前有不少解讀，但其中一項重要的關鍵原因，在於「缺煤」問題日益嚴重。

缺煤的不只是大陸，就連印度也爆發用煤告急的缺電危機，已有半數的火力發電廠燃煤庫存不足，根據印度電力公司POSOCO數據顯示，預估10月缺電情況將創下三年來嚴重的慘況，對全球煤碳價格更是雪上加霜。印度身為亞洲第三大經濟體、也是全球人口第二大國，繼大陸之後，即將成為全球重要的生產製造基地。一旦印度缺電，不但會引發全球生產供應鏈斷鏈的問題，對於大量移往印度設廠的台灣傳產及高科技業，更將造成莫大的衝擊。

火力發電的煤料不足，無疑將觸發天然氣價格飆漲，邇來天然氣價格狂漲數倍，在預期之中。然而除了要關心發電燃料不足牽動的地緣政治問題外，對於近來國際社會上一連串的缺電危機，台灣更要有所警覺，尤其是高科技用電的布局上，也要及早規劃。例如，台灣現在積極發展離岸風電、太陽能發電，但在相關發電方式尚未發展成熟下，對於天然氣、核電等現有的發電方式的檢討和汰換時機，更應考慮周全，否則不但傷害台灣的產業發展，更將對通膨雪上加霜。

推動能源轉型，政府訂下展綠、增氣、減煤、非核四大目標，希望在2025年達到燃氣50％、再生能源20％、燃煤30％的電力供應占比。而根據資料顯示，去年台灣發電結構以燃氣占40.8％、燃煤36.4％、核能12.7％、再生能源5.8％，距離上述四大目標還有一大段路要走。

尤其是，天然氣三接工程還卡著，且年底公投結果未知，變數太大；風力、太陽能發電推動進度也不順利，水力發電又不穩定，今年上半年就出現五十多年來罕見的嚴重缺水危機，間接造成大停電風波…，種種現象都顯示，台灣電力供給，絕對不像官員所說的「供應無虞」。

「2025非核家園」即將到來，但這畢竟只是個願景，三三會理事長林伯豐就直言，完全取消核電，台灣勢必會缺電，對產業發展是負面的。

工總理事長王文淵也呼籲，政府在能源結構配比上，應參考各國作法，不要輕易放棄任何一種能源配置，以確保台灣能源充足穩定。

電力對台灣有多重要？金仁寶集團董事長許勝雄形容的最貼切，半導體生產過程中，「連1秒都不能停電」。而半導體對台灣有多重要？台積電、聯電及力積電等代工廠占了全球近八成晶圓代工市場產量。因此，在全球瘋搶晶片之際，缺電不僅是台灣產業發展最大的灰犀牛，也是亟待解決的國安問題。

為了讓產業能安心根留台灣，面對現實，即時、確實重新檢討非核家園政策、調整能源占比，是時候了！

(時報資訊)