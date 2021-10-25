宜蘭24日下午1時11分、12分連兩起地震，規模6.5及5.4。氣象局表示，規模6.5是這個地區約1973年來隱沒帶最大地震。北捷、高鐵、台鐵一度停駛檢修軌道，雙北及竹科震度均達四級，但台電三座核電廠安全無虞正常運轉，台積電、聯電、世界先進、群創等均依標準作業程序進行疏散確保安全，生產及營運未受影響。

據氣象局資訊，24日下午1時11分、12分連兩起地震，規模達6.5及5.4，震央位於宜蘭南澳及大同鄉，深度66.8及67.3公里；最大震度宜花及北北基桃，新竹縣市及苗栗、台中市、南投縣均達4級。

台積電表示，按照內部程序規定，北區部分廠區因所在廠區達四級震度，無塵室人員地震時已進行疏散，工安系統正常。聯電部份機台因地震立刻啟動保護裝置停機，隨後已復機對營運沒重大影響。

世界先進位於新竹及桃園三座晶圓廠內測得震度均為4級，第一時間已按標準作業程序（SOP）進行各廠人員疏散，確認安全無虞後，目前人員皆已返回工作崗位，初步評估生產及營運未受影響。

台電則表示，核三廠2部機正常運轉，位北部的核二廠2號機正常運轉；核一除役，核二1號機停機大修中，核四資產管理中。台電各水火力機組、輸、配電系統電網運作正常。

(時報資訊)