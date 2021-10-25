宜蘭24日下午1時11分、12分連兩起地震，規模6.5及5.4。氣象局表示，規模6.5是這個地區約1973年來隱沒帶最大地震。北捷、高鐵、台鐵一度停駛檢修軌道，雙北及竹科震度均達四級，但台電三座核電廠安全無虞正常運轉，台積電、聯電、世界先進、群創等均依標準作業程序進行疏散確保安全，生產及營運未受影響。
據氣象局資訊，24日下午1時11分、12分連兩起地震，規模達6.5及5.4，震央位於宜蘭南澳及大同鄉，深度66.8及67.3公里；最大震度宜花及北北基桃，新竹縣市及苗栗、台中市、南投縣均達4級。
台積電表示，按照內部程序規定，北區部分廠區因所在廠區達四級震度，無塵室人員地震時已進行疏散，工安系統正常。聯電部份機台因地震立刻啟動保護裝置停機，隨後已復機對營運沒重大影響。
世界先進位於新竹及桃園三座晶圓廠內測得震度均為4級，第一時間已按標準作業程序（SOP）進行各廠人員疏散，確認安全無虞後，目前人員皆已返回工作崗位，初步評估生產及營運未受影響。
台電則表示，核三廠2部機正常運轉，位北部的核二廠2號機正常運轉；核一除役，核二1號機停機大修中，核四資產管理中。台電各水火力機組、輸、配電系統電網運作正常。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：