神山三隱憂浮現，晶圓代工巨頭股價黯然失色；投信加持的電子股近期漲勢強勁，16檔內資甜蜜股有戲；投資人通膨預期，觸及近十年新；綠色債券夯，藍色債券也遭瘋搶；汽車產業多事之秋，晶片荒未解決，如今又面臨缺鎂風險。以下為今(10/25)日財經懶人包：

▲外資降評英特爾 台積屏息

全球半導體巨擘英特爾財報失色，尤其資本支出大增，對未來兩、三年毛利率預期僅51～53％，瑞穗、摩根士丹利、瑞銀三外資齊降評，導致股價單日重挫近12％，晶圓代工龍頭台積電受英特爾影響，浮現三重隱憂，ADR開高走低、終場下挫1.77％，兩大晶圓代工巨頭股價同失色。

美系半導體產業明星分析師指出，英特爾營收不如預期、PC需求消退，乃至市占被超微（AMD）瓜分，市場皆早有預期，股價下跌主因在於資本支出大舉提高，壓抑中長期毛利率表現。對應至競爭對手台積電，市場浮現三層疑慮：一、英特爾積極投入資本支出，再與台積電激烈爭鬥；二、英特爾衝刺自身先進製程，未來CPU委由台積電代工機率下降，就算委外製造，比重也可能降低；三、英特爾資本支出大手筆，要擴產就得搶設備，如此不利台積電向設備商壓低價格。

此外，由於晶圓代工產能供不應求情況將延續到2022年，在台積電調漲2022年晶圓代工價格10～20％後，原本抱持觀望態度的聯電、力積電、世界先進等，近期已陸續通知客戶將在2022年第一季再度調漲晶圓代工價格逾10％幅度，而且上半年產能已全部賣光，訂單能見度看到下半年。

▲投信加持 16檔個股有戲

台股成功守住年線及朝著萬七邁進，投信多方資金功不可沒，再搭著美股高科技類股如特斯拉、AMD、Netflix股價創高熱度，投信認養的電子股近期漲勢強勁，合計有強茂（2481）、智原（3035）等16檔內資甜蜜股有戲。

投信今年以來對台股積極偏多，統計至22日合計已買超485.65億元，相較外資今年以來賣超5,576.46億元，投信有望力挺台股到年底，迎接季底作帳。

挑選投信近五個交易日買超、持股水位8％以上、前九月合併營收較去年同期成長、股價技術面強勁及2022年展望樂觀的個股依序有強茂、智原、景碩、奇鋐、健策、漢磊、晶焱、同欣電、合晶、朋程、德微、世芯-KY、茂達、創意、晶宏、全新等，類股集中在矽智財（IP）、散熱、第三代半導體、矽晶圓、車用電子等。

▲投資人通膨預期 攀十年高峰

通膨壓力恐持續升高再添佐證！衡量投資人通膨預期的重要指標─10年期損益兩平通膨率（10-year breakeven rate），近幾周來不斷攀升，觸及近十年新高。

根據聯準會經濟數據（FRED），周三的10年期損益兩平通膨率顯示，未來十年的通膨年率平均值，從9月底低點2.28％一路揚升到2.57％，觸抵2013年來最高水位。

所謂的損益兩平通膨率，係根據同天期美國公債與抗通膨債券（TIPS）的利差，衡量投資人的通膨預期。若在債券到期之前，通膨年率平均值與美債和TIPS的利差一致，那TIPS持有人的收益和美債持有人相當。

▲綠債熱潮下 藍色債券也瘋搶

全球最大貨櫃船船東Seaspan今年稍早透過發行藍色債券，承諾將資金用於建造更環保的船隻，希望降低碳排量與減少海洋污染，此舉獲得投資人熱烈響應。而這也顯示出，永續投資蔚為熱潮，如今更延伸至海洋領域。

綠色債券市場近日擴張迅速，這類債券的收益必須用於對抗氣候變遷或幫助能源轉型，而藍色債券可說是最新一代的綠債。

今年7月，Seaspan原本預計發行5億美元藍債，但投資人認購反應熱烈，促使該公司將此垃圾債券發行規模擴大至7.5億美元。這是Seaspan旗下首檔美國藍債，此8年期債券票面利率為5.5％。

▲陸鎂減產 全球車業再遇逆風

缺晶片問題還沒解決，全球汽車產業又面臨「缺鎂」風險。全球約85％的鎂產量來自中國，受到「能耗雙控」政策影響，中國鎂主產區陝西省榆林市及府谷縣9月中下旬相繼公布限電限產通知，使當地鎂企產量受限，影響全球供應，威脅到汽車產能復甦。

綜合陸港媒體報導，在汽車製造業中，鎂是生產鋁合金的關鍵原材料，而鋁合金被廣泛用在汽車變速箱、轉向柱、座椅框架、油箱蓋等各個零部件。市場分析，如果中國鎂產量遲遲無法恢復，全球汽車業將再度面臨大規模停工風險。

美銀證券強調，缺鎂可能導致缺鋁，進而影響汽車產量，但此一問題才剛浮現，還沒有汽車製造商對此提出警告。由於鎂難以儲存（三個月後開始氧化），如果中國後續不盡快擴大產量，全球鎂庫存在2021年底前可能會降至極低水準。

(時報資訊)

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