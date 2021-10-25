(中油工安週系列活動25日起至11月30日舉辦，訴求「優化製程、落實承攬、安全運輸」。圖／中油提供）
中油自102年起每年持續辦理工安週活動，為精進安全衛生工作並強化員工及承攬商的工安紀律，中油宣布25日起至11月30日舉辦110年工安週活動，今(110)年以「優化製程、落實承攬、安全運輸」為主題，以落實推動各項工安工作，展現承諾打造安全健康職場之決心。
中油表示，工安週系列活動內容包括智慧工安專題演講、職場健康講座、交通安全宣導及消防滅火訓練等，同時為使員工熟悉職安法及相關法規更辦理工安知識競賽，鼓勵所有員工抽空研讀法規，提升個人安全衛生知識。
中油今年開幕式因疫情考量，約30名公司內部員工出席並以視訊連線方式安排公司員工同步觀看，活動包含工安週宣導影片播放、工安衛生提案競賽頒獎及各單位工安週主題推動計畫說明等，現場並遵守梅花座及實名制等防疫規範，確保人員安全。
中油指出，透過「優化製程、落實承攬、安全運輸」主題，強化工程設計導入製程安全管理，建立完善的製程管理架構與操作程序，提升設備可靠度、降低非計畫性停爐及穩定生產。
此外，為落實承攬商管理，要求員工確實執行三方會勘、施工前危害告知、工作許可證管制與高風險作業CCTV監視等；除工作場所外亦保障人員於勞動場所之安全，落實槽車運輸安全與管理，加強人員緊急應變處理能力並經常性辦理交通安全訓練，提升人員防禦駕駛觀念，降低交通事故發生。
(時報資訊)
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