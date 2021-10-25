衛福部長陳時中今日於立法院表示，目前開放邊境還有困難，預計至少國內第一劑疫苗接種涵蓋率達到7成、第二劑6成，才會考慮，而且也不會一下子全部開放，否則承受不起。
目前國內新冠肺炎接種疫苗超過2200萬劑，涵蓋人口67.2％。全球約有7成國家已經開放邊境，準備與新冠肺炎病毒共存，促進疫後經濟復甦。
陳時中強調，要根據入境的人有多高風險、疫情、疫苗等，分層分級來做不同管理，第一劑未達7成、第二劑未達6成前，沒有本錢開放。
(時報資訊)
衛福部長陳時中今日於立法院表示，目前開放邊境還有困難，預計至少國內第一劑疫苗接種涵蓋率達到7成、第二劑6成，才會考慮，而且也不會一下子全部開放，否則承受不起。
目前國內新冠肺炎接種疫苗超過2200萬劑，涵蓋人口67.2％。全球約有7成國家已經開放邊境，準備與新冠肺炎病毒共存，促進疫後經濟復甦。
陳時中強調，要根據入境的人有多高風險、疫情、疫苗等，分層分級來做不同管理，第一劑未達7成、第二劑未達6成前，沒有本錢開放。
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