【時報記者沈培華台北報導】根據TrendForce研究顯示，由於新冠疫情造成生產供應及物流延遲，尤其在2020年第二季起，全球普遍採取封閉管理措施，導致訂單量急速衰退，致2020年全球通路SSD出貨量較2019年衰退15%，達1億1,150萬台。以出貨市占排名來看，前三大品牌仍是金士頓(Kingston)、威剛(3260)及金泰克(Kimtigo)。

全球SSD模組廠排名，依據過往以各模組廠「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎，NAND Flash原廠並沒有包含在內。以三星為首的NAND Flash原廠SSD出貨占整體通路市場約35%，至於模組廠出貨約占65%；該65%當中，前十大模組廠出貨量約占整體通路市場71%，顯示大者恆大的趨勢持續。

去年隨著疫情衝擊加速汰除二、三線供應商，前十大品牌出貨量占比再擴大。

龍頭金士頓在疫情下更顯示其全球布局的優勢，2020年市占率逆勢上漲1%至27%，穩居全球第一。金士頓維持多元化的SSD主控方案選擇，在SSD主控IC商供應無虞之下，市占率未來有機會再提升。

威剛主要產品研發與生產重心早已轉向SSD，尤其在高階產品推出時程幾乎是業界領先，同時受惠疫情推升高階遊戲產品需求，市占率上揚至8%，位居全球第二。

排名第三的金泰克其策略轉向獲利較優的中、高階產品，加上海外通路及電商順利擴展，市占率攀升至7%，穩居中國大陸第一的位置。朗科(Netac)除了中國大陸及海外市場通路銷售體系完整，加上長期布局電商通路，排名躍升至第四。雷克沙(Lexar)憑藉先前完整全球通路，加上工廠生產及售後服務體系的逐漸完善，市占率小升。

台電(Teclast)受惠自有品牌筆電及顯示器訂單因疫情推升，同步帶動品牌SSD出貨增長，市占也提升；七彩虹(Colorful)、影馳(Galaxy)同樣以電競客戶為主要銷售市場，遊戲主機及高階筆電需求成長也提升兩家業者的市場能見度；聯想(Lenovo)反而受到其競爭品牌加大力道擴張海外市場經營，導致出貨量為下滑，本次排名較2019年衰退。由此看出，中國市場品牌競爭劇烈，市占排名未來仍可能變動。

另外，TrendForce觀察到高階市場有更多品牌加入，Gigabyte(技嘉科技)是近幾年的佼佼者，該公司在主機板與graphics Card皆具高度品牌知名度，SSD產品2020年出貨增長超過三成，在全球布局完整、SSD產品知名度提升，有機會在未來幾年進入前十排行榜。

(時報資訊)

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