【時報-台北電】中國汽車工業協會統計分析，9月乘用車產銷分別完成176.7萬輛和175.1萬輛，環比分別增長18.1%和12.8%，同比分別下降13.9%和16.5%，降幅比8月分別擴大2和4.8個百分點。

前9月乘用車產銷分別完成1465.8萬輛和1486.2萬輛，同比分別增長10.7%和11.0%，增幅比1-8月繼續回落4.5和5個百分點，累計增速繼續大幅下降；與2019年同期相比，產銷同比分別下降2.9%和2.7%，降幅比1-8月分別擴大0.4和1個百分點。

(時報資訊)

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