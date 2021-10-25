宏達電宣布，旗下健康醫療VR部門在台大支持下，與國際事務處及森林環境暨資源學系，攜手執行「VR教學研究計畫」，針對來台就學的國際學生14天隔離間提供「國際學生防疫包」。

宏達電表示，宏達電健康醫療VR部門與台大國際事務處及森林環境暨資源學系，攜手執行「VR教學研究計畫」，結合森林專業和虛擬實境科技所製作的「國際學生防疫包」內，除了原本的零嘴點心之外，台大森林遊樂課程學生所製作的VR自然體驗教材，搭配宏達電新產品VIVE Flow、VIVE Focus一體機，一起送入防疫旅館內，隔離中的國際學生不需任何電腦設備，一開機戴上即能展開「台灣森林療癒之旅」，像是攀爬雪山的沿途景象，或是在解說帶領下，近距離觀察台灣潮間帶彈塗魚與溼地生態。而在開始體驗VR之前，使用者可以觸摸選擇桌上的三樣信物：花、石頭及樹枝，根據所選擇的信物，VR將帶領使用者通往三處不同的秘境。

宏達電VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲表示，隨著VR自製教案平台的成熟，不需要工程背景，老師及學生也可以輕鬆開發出合適的VR教材，進行課程及企業相關訓練，也讓人們走進大自然中。

台大國際長，同時也是森林系教授及台灣森林保健學會理事長袁孝維老師表示，對於國際學生每天基本的電話關懷之外，大自然就是最好的療癒良藥，將療癒VR放入防疫包，也就是照顧隔離學生的身心靈健康，未來也能將此VR教材逐步擴大範圍至醫院及護理之家，帶給體驗者正能量。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意