受到美元走軟影響，以及繼聯準會（Fed）主席鮑爾表示通膨可能持續至明年，Fed啟動縮減購債在即，帶動金價25日（周一）上漲，接近1800美元關卡。
黃金現貨價上揚0.3％至每盎司1798.51美元，黃金期貨價上漲0.2％至每盎司1799.10美元。
上周五由於鮑爾提到Fed應該開始縮減資產購買規模，帶動金價勁揚至9月初以來高點。
IG市場分析師Kyle Rodda表示，目前黃金出現一些短期動能，因投資人尋求通膨避險。他認為倘若金價突破每盎司1800美元，將在1830美元面臨關鍵阻力。
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