【時報-台北電】南染(1410)訂定10月26日14時30分，在台灣證券交易所1F資訊展示中心召開法說會。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#南染 #法說

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀