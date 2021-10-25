【時報記者王逸芯台北報導】MCU(微控制處理器)設計大廠盛群(6202)今(25)日舉行法人說明會，累計前三季獲利已經超越去年全年、且出現大幅度增長，在漲價、匯率等因素下，累計今年整體毛利率也突破5成。

盛群第三季財報亮眼，營收、毛利率、稅後均成功創下新高，單季營收21.19億元，年增加41%、季增加27%；本期淨利達7.16億元，年增長149%、季增加40%，單季每股獲利3.17元，單季毛利率衝上52.2%，相較第二季成長1個百分點、更相較去年同期成長5.7個百分點，主要是漲價、匯價對盛群毛利率都有推升助力。

盛群累計前9月歸屬母公司稅後淨利達15.76億元，年增加134.7%，累計每股稅後盈餘為6.97元，相較去年全年的4.56元，不僅已經賺贏去年全年，更出現大幅度增長。

盛群前9月份營收比重分配，整體微控制器IC營收占79%，累計前9月MCU出貨6.73億顆，年成長13%，營收成長幅度超越出貨量，主要就是因為漲價所帶動。就產品組成來說，前9月累計32位元MCU出貨3200萬顆、占比整體MCU約5%，年成長62%，持續呈現穩定成長趨勢，也將會是未來重要出貨產品；安防累計出貨2700萬顆、年增加58%；健康量測5300萬顆、年減少25%，主要是因為低毛利率產品額溫槍、耳溫槍出貨下降，健康量測今年出貨約落在7000萬顆，符合年初預期水準；射頻(RF)IC前9月出貨約1300萬顆、年增長91%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意