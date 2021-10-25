【時報記者郭鴻慧台北報導】中鼎(9933)攜手旗下益鼎標下台泥(1101)集團三元能源科技高雄鋰電池廠新建工程，預計將會在2023年5月完工，年產能可達1.8GW，相當一年可生產2.4萬輛電動汽車所需長程電池量。
中鼎集團余俊彥總裁說，綠色能源是全球永續發展的重要趨勢，台泥集團三元能源科技是台灣最大鋰電池生產商，所生產的超級電池，能把生產的綠電儲存，維持電網的穩定供電，並應用在電動車及大型儲能裝置，是電力系統調控的重要基礎設施，更將扮演未來世界高科技發展的關鍵角色。集團很榮幸為本案提供專業建廠工程服務，在全球能源轉型及產業發展中貢獻心力。
高雄鋰電池廠位在高雄市小港臨海工業區，為全台首座超級電池工廠，生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池。
中鼎集團全球業務版圖擴及亞洲、中東、美洲等地區，近年因應全球永續發展及高科技產業強勁的成長需求，積極拓展太陽光電、離岸風電、儲能業務及高科技建廠工程並展現具體實績。
(時報資訊)
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