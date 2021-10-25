先前台積電赴高雄設廠傳聞不斷，刺激高雄楠梓、橋頭、岡山甚至是屏東等地的房價上漲，不過台積電始終未證實將赴高雄設廠，引發下手買房恐被套牢的擔憂，對此，有專家點出，「不少產業園區周邊機能欠佳，待熱潮退了很容易呈現沒穿褲子的窘困，購屋還是要回歸理性衡量，如房價負擔、區域條件、自身需求與喜好等。」
10月初台積電到高雄楠梓煉油廠舊址設廠的傳聞不斷，但14日台積電召開法說會卻隻字未提高雄設廠計劃，反而先公布將前往日本設廠，初步規劃以22及28奈米的特殊製程為主，預計明年開始動工，2024年量產。
由於台積電並未證實高雄設廠的相關事項，如同對高雄房市潑冷水，進而引發搶買高雄房產的投資客恐被套牢的熱烈討論，不少PTT網友表示，「聽說？聽說？聽說？還是以台積電有正式公佈為準」、「投資客要涼了？準備套了」、「就說等確定再說吧，結果根本買在高點，糗了」、「繳不出來只能認賠了。」
對此，好房網報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰提醒，不少產業園區周邊機能欠佳，待熱潮退了很容易呈現沒穿褲子的窘困，民眾購屋還是回歸理性衡量，如房價負擔、區域條件、自身需求與喜好等，對於區域未來的話題建設則以有其雛形，或是拍板定案才能有所期待，畢竟不少重劃區即便發展多年都不見健全，對於模糊的願景型房市，民眾最好還是保守看待。
儘管網友們一片不看好，還是有內行人點出，高雄房價並不是台積電傳聞才開始漲，而是已經漲很久了，尤其全台房價不斷飆高，未來也很難下滑，「反正放5年、10年房價也會漲起來，房蟲根本沒差」、「反正都會漲，怕什麼」、「高雄已經炒很久，只是台積電那波是高點又有話題。」
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