永光 (1711) 在色料、電子、特用化學品需求升溫，加上碳粉業務回穩復甦，9月營收年增7％，自結營業淨利3445萬元，較去年同期增加76.5％，稅前淨利年增翻倍，達3461萬元；前三季稅前盈餘5.1億元，年增242％，每股稅前盈餘0.93元。

永光受惠經濟活動復甦，5G 與電子產品應用成長，特化與電子化學品需求動能強勁，加上第二季色料化學品出貨升溫，單季獲利季增4成；上半年毛利率回升至24.3％，稅後純益2.94億元，年增190％，EPS0.53元。

永光表示，伴隨出貨量回升至疫情前水準，搭配近來發展利基型產品策略漸收成效，前三季營收68.25億元，年增21％，營業淨利4.79億元，年成長524％。

其中，特用化學品前三季營收年增38％、色料化學品年增20％、醫藥化學品年增17％、電子化學品年增14％，至於上半年呈現衰退的碳粉事業，也在持續開發彩粉業務與需求下，前三季營收來升至年成長3％。

電動車市場需求升溫，催生碳化矽 (SiC) 功率元件需求，而SiC材質切割、研磨拋光難度高，需減少報廢與提高生產良率，永光掌握拋光液技術，產品獲客戶接洽，用於碳化矽基板拋光製程，已小量出貨給矽晶圓廠，搶食碳化矽商機。

此外，永光持續耕耘綠色產品，開發數位紡織印花墨水取代傳統網版印花，大幅縮短染整流程，為客戶節省資源，降低碳排80％；另推出反應性染料套組(Everzol ERC Solution)，每年為客戶節省能資源金額約計30萬美元。

(時報資訊)

#永光 #碳化矽 #碳排

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