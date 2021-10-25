【時報記者任珮云台北報導】美國財報季目前多半以好消息居多，美國三大指數周線均上揚，帶動資金重回新興亞股，淨流入金額為近月最高。上周吸金最多的前三市場為台股、泰國、印尼，淨流入金額分別為5.2億美元、2.6億美元、2.3億美元。其中，台股連2周淨流入，金額為近6周最高；泰國連9周淨流入，為目前外資加碼趨勢相對穩定的市場；印尼則暫居10月以來吸金王。今年以來籌碼面相對強勢的印度，上周則面臨近8周以來最高的資金淨流出，達5.4億。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，台股近期呈現橫盤整理，電子業、半導體、汽車類股上周表現相對強勢，雖然市場依舊擔憂聯準會11月即將縮表的影響，但本周台股在基本面支撐下仍具利多表現機會。根據Factset統計，標普500企業第三季獲利預估年增率為29%，雖低於上一季的48%，但年增率仍有望成為2010年第三季以來的第三高，加上本周為美股超級財報周，FAAMG等巨頭即將公布財報，配合台股重量級科技廠法說接棒上陣，配合外資資金連兩周回流，有望延續市場熱度。

張士琳指出，根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據，第三季新能源車銷量占比高達19%。受歐盟嚴格碳排放規定影響，電動車銷售年增率急速成長，燃油車則節節下滑，隨著碳中和趨勢成形，電動車成長速度預料仍具提速空間，建議投資人可多加留意相關機會。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，根據SEMI發布的最新報告，即使總體經濟復甦步伐緩慢，但在終端需求帶動下，半導體出現長期成長需求，預估今年矽晶圓的出貨面積年增率為13.9%，產業需求熱度有望一路延續到2024年。雖然晶圓製造的新產能將於來年陸續開出，但市場仍預期2022年到2023年矽晶圓將持續供不應求，矽晶圓廠與半導體廠多簽訂長約並順利調漲合約價，未來表現仍極具潛力。

(時報資訊)