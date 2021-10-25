【時報-台北電】因近期隨著中國北京加大管控煤炭價格上漲的力度，鋼鐵和煉鋼原料價格大幅下跌，鐵礦石在連2個交易日下跌後，吸引部分投資人逢低投機買盤進場，致上周五國際鐵礦石價格漲逾1.3%。

上周五(10/22) 62%國際鐵礦石價約漲2.4%，65%國際鐵礦石價約漲1.3%，58%國際鐵礦石價持平；美國62%鐵礦石約漲2.4%，而英國62%鐵礦石CFR約漲2.2%。

大連期交所11月鐵礦石期約跌6.6%，近月焦煤約跌0.2%，焦炭約漲1.2%；上海期交所近月螺紋鋼約跌3.5%，熱軋板捲約漲0.6%，不鏽鋼約跌1%。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#期交所 #鐵礦石 #煤炭

主要市場指數

紐約道瓊
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4544.90 -4.88(0.11%)
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Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
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費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
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南韓KOSPI
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香港恆生
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深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
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英國FTSE
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德國DAX
15572.34 +29.36(0.19%)
17:01

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