【時報-台北電】因近期隨著中國北京加大管控煤炭價格上漲的力度，鋼鐵和煉鋼原料價格大幅下跌，鐵礦石在連2個交易日下跌後，吸引部分投資人逢低投機買盤進場，致上周五國際鐵礦石價格漲逾1.3%。
上周五(10/22) 62%國際鐵礦石價約漲2.4%，65%國際鐵礦石價約漲1.3%，58%國際鐵礦石價持平；美國62%鐵礦石約漲2.4%，而英國62%鐵礦石CFR約漲2.2%。
大連期交所11月鐵礦石期約跌6.6%，近月焦煤約跌0.2%，焦炭約漲1.2%；上海期交所近月螺紋鋼約跌3.5%，熱軋板捲約漲0.6%，不鏽鋼約跌1%。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
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