晶圓代工廠中芯國際擴產計畫有新進展，根據深圳市今(25日)發布的訊息顯示，中芯將在深圳興建12吋晶圓，建成後將可提供月投12英吋晶圓4萬片的生產能力，預計最快將於2022年開始生產。

這是中芯國際繼9月與上海自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會簽署合作框架協議，將斥資88.7億美元（約新台幣2471億元）興建月產能10萬片12吋晶圓廠後，又一項擴產計畫。

全球晶片荒持續延燒，各國紛紛加強發展半導體產業動能，根據陸媒報導，深圳市坪山區投資推廣服務署發布「關於12英寸晶圓代工生產線配套廠房項目遴選方案的公示」顯示，中芯國際集成電路製造(深圳)有限公司將建設12英寸晶圓代工生產線所需的大宗氣站及化學品倉庫等配套設施，總建築面積約69410平方米。

報導指出，這個項目產品定位於12吋28奈米及以上線寬顯示驅動晶片及電源管理晶片等，將新建大宗氣站與化學品倉庫等設施，建成後可提供生產所使用的氮氣、氧氣等大宗氣體以及酸鹼等化學品，配套月投12吋晶圓4萬片的生產能力，

中芯國際表示，待最終協議簽訂後，項目的新投資額估計為23.5億美元（約新台幣654.7億元），各方的實際出資額將根據第三方專業公司對中芯深圳所作評估而定。預期建議出資完成後，中芯深圳將由公司和深圳重投集團分別擁有約55%和不超過23%的權益。公司和深圳市政府將共同推動其他第三方投資者完成其餘出資。

報導表示，中芯國際在今年年初發布的公告透露，公司與深圳市政府簽訂合作框架協議。根據合作框架協議，中芯國際和深圳市政府（透過深圳重投集團）擬以建議出資的方式經由中芯深圳進行項目發展和營運。依照計劃，中芯深圳將開展項目的發展和營運，重點生產28納米及以上的積體電路和提供技術服務，目標為最終每月約4萬片12吋晶圓的產能，預期將於2022年開始生產。

(時報資訊)