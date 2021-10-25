佳邦（6284）25日盤後發出新聞稿，宣布斥資24億元興建竹南二廠，預計明年啟用，以下為新聞稿全文：

台灣電子保護元件及天線產品領導廠商佳邦科技（6284），投資近24億元在苗栗縣竹南鎮新建第二廠區，今天舉行上樑典禮，由佳邦科技董事長陳培真偕同公司經營幹部，以及受邀貴賓苗栗縣長徐耀昌共同啟樑推桿，見證佳邦科技擴編廠房，邁向新里程碑。佳邦竹南二廠預估111年落成啟用，可新增400多個工作機會。

佳邦科技自民國87年在竹南廣源科技園區設廠，作為企業營運總部及研發中心，為專業電子零組件製造商，以天線、功率電感、高頻電感、保護元件等四大產品線為主力產品，廣泛應用於電子行動支付、智慧穿戴電子、汽車行業及無線通訊（含5Ｇ/無線充電）領域，其中GPS定位陶瓷天線出貨量為全球最大供應商之一，汽車市場陶瓷天線出貨量也為市場的佼佼者。另一主力產品功率電感因技術具高度競爭力，且全球電子產業的趨勢朝5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，市場需求快速提升，此次在竹南廠區進行擴產，計畫創造另一個全球級出貨量的產品。

自107年加入PSA華科事業群集團後，除了在竹南二廠的興建之外，同時在無錫的新廠也預計於111年落成，在業務開發及營運成長均有明顯的進展，且透過集團的整合綜效，不論在天線、電感甚至新增加的壓敏電阻、熱敏電阻等產品線，持續充實佳邦的營運資源，因此110年除了單月營收創下歷史新高外，當季營收也較去年同期大幅成長。

今天上樑典禮由佳邦科技董事長陳培真偕同及公司經營團隊焚香祝禱工程平安順利、諸事圓融吉祥，並邀請苗栗縣長徐耀昌蒞臨指導，縣長徐耀昌感謝佳邦科技持續擴廠深耕苗栗，並預祝新廠落成後產能再創高峰。

佳邦科技表示，因為團隊長期在材料和製程的研發投入，使得公司能以創新技術及提供多元化產品選擇的優勢，在電子保護元件及天線產品居領導地位的好成績。竹南二廠的技術研發及產能擴充，將在公司未來成長扮演重要角色。佳邦也將不斷的強化核心競爭力並提供快速的客戶服務和支援，以成為客戶最佳的合作夥伴。佳邦科技指出，在竹南二廠上樑典禮不久後，預計將再投資興建竹南三廠研發行政總部大樓，持續在苗栗縣竹南鎮投資，實現從台灣出發，邁向國際的企業願景。

(時報資訊)

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