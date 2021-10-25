國際油價飆漲，國內通貨膨脹疑慮再起，行政院主計長朱澤民25日坦承，目前有物價上漲壓力，但沒有通膨，今年消費者物價指數（CPI）年增率破二的「機率不高」。
至於今年經濟成長率（GDP）能否超過6％，朱澤民指出，儘管投資、出口不錯，但第三季消費和預期有差距，因此能否破六要看第四季的消費狀況好不好。
立法院財政委員會今天審查主計總處、審計部等相關單位明年度預算，立委關切今年的通膨狀況、經濟成長率等議題。立委林德福質詢指出，中央銀行在臉書提到，一般性物價（如 CPI）具普遍、持續與顯著上漲等特點，才稱為有通膨的現象，如果只有部分商品價格短暫上漲，並不是所謂的通膨，詢問朱澤民的看法。
朱澤民回應，主計總處的看法和央行一樣，8月預測全年物價上漲率為1.74％，從未說過會有通膨現象。但林德福質疑，如果沒有通膨，行政院長蘇貞昌為何指示穩定物價小組嚴查哄抬物價？朱澤民說，物價有上漲壓力，但並非通膨，因為成本上升，政院要注意對物價的影響及是否會發生通膨。
對於立委質疑朱澤民的說法和民眾感受不同，朱澤民說，民眾感受的是購買頻率較高的商品，因此感覺比較深刻，例如青菜、外食費用等的確有上漲，因此公平會會注意聯合壟斷、法務部會注意是否囤積居奇，可望產生一定效果。事實上，2016年的物價指數訂為100，今年的指數為102，上漲率只有2％。
立委曾銘宗追問今年CPI是否可能破二？朱澤民說，目前趨勢來看沒有破二的問題，因為前九月CPI年增率平均為1.74％，如果要破二，第四季要超過2.8％， 因此「機率不高」。他說，物價目前有上漲壓力，但距離嚴重還有一段距離，因為主計總處9月調查368項產品的物價狀況，其中202項上漲，其他100多項下跌或持平。至於民間是否有哄抬物價情況，政院穩定物價小組、公平會和法務部目前並未發現。
立委賴士葆和曾銘宗關切今年GDP成長率是否可能破六？朱澤民說，根據8月的預測值是5.88％，至於上調機率各半，因為儘管投資、出口不錯，但消費第三季和預期有差距，只能說有機會但不一定，要看第四季的消費好不好，11月份國民所得評審委員會會公布最新預測。
(時報資訊)
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