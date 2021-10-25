【時報-台北電】香港信報報導，鑒於大陸政府降低房地產行業債務長期政策不變，高盛指出部分地區展開房地產改革試點即為證據，因此下修大陸明年國內生產總值(GDP)增長為5.2%，低於先前預測的5.6%。另外，高盛也分析，今年第三季GDP增長放緩及通膨加速為政策所致，或為短暫現象；預計第四季增長加速。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】香港信報報導，鑒於大陸政府降低房地產行業債務長期政策不變，高盛指出部分地區展開房地產改革試點即為證據，因此下修大陸明年國內生產總值(GDP)增長為5.2%，低於先前預測的5.6%。另外，高盛也分析，今年第三季GDP增長放緩及通膨加速為政策所致，或為短暫現象；預計第四季增長加速。(編輯整理：廖小蕎)
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