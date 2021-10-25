【時報記者王逸芯台北報導】MCU(微控制處理器)設計大廠盛群(6202)今(25)日舉行法人說明會，第三季營收、獲利以及毛利率全數登頂，發言人蔡榮宗表示，第三季應該為今年高峰，第四季因為大陸長假、限電以及塞港等因素，整體營運應該會相較第三季減緩，但他強調，目前整體產能還是不夠，第四季毛利率還是會落在第二季和第三季間、並向第三季靠攏，換言之，守穩5成大關是沒有問題的。

蔡榮宗表示，第四季因為大陸有長假、限電等影響，加上貨櫃塞港、代理商庫存比較充裕等不確定因素，故現在看到第三季可能會是今年高峰，第四季存在變數，第四季應該是第三季減緩，而MCU終端客戶需求沒有這麼熱，但他也強調，目前整體產能還是不夠，所以第四季不會比第三季來的好。預計毛利率會落在第二季和第三季之間，整體表現接近第三季。

在價格和晶圓產能上，蔡榮宗表示，第四季晶圓已經確定漲價，但現在看到大陸國產有在用比較低的價格搶客，所以盛群第四季不會再做整體價格調整，至於明年還不清楚，目前掌握明年總產能會增加5%，是根據整體晶圓廠加總計算的結果。

蔡榮宗表示，第四季看到血糖量測、安防都有不錯需求，現在32位元需求遠遠不足，連自己庫存水位都不夠用。

(時報資訊)

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