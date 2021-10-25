【時報記者任珮云台北報導】兆豐金(2886)旗下兆豐銀行林口分行今(25)日開幕營運，兆豐銀行看好龜山林口發展潛力，因而決定進駐，將位於松江路的城北分行營業執照遷移，設立林口分行(總數仍是108家分行)，地點位於桃園市龜山區文化二路、復興一路交叉路口黃金三角窗，鄰近龜山工業區、林口工業區、華亞科技園區、林口長庚醫院、三井OUTLET、環球購物中心及機場捷運A8站等，附近商家林立、人潮匯集，新市鎮已逐漸成形。

根據聯徵中心最新的房貸件數統計，2021年首季桃園市民眾購屋最熱門區段，以重劃區居多，其中又以龜山區最熱銷，區內新興重劃區住宅產品選擇多、整齊舒適的規畫吸引許多年輕首購族和換屋族群進住；兆豐銀行設立林口分行後，將致力開發新興住宅及商辦區域，拓展各項金融業務，以提供更多客戶專業的金融服務。

目前，兆豐銀行全台的營業據點正在進行形象大改造，上周喬遷開幕的「高雄科技園區分行」(原：高雄加工出口區分行)，以及今天全新開幕的「林口分行」，都正好趕上這波分行改造計畫，高矮櫃台業務分流，並規畫貴賓理財專區。

兆豐金今年前9月稅後盈餘為197.06億元，EPS為1.45元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意