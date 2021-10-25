【時報記者沈培華台北報導】記憶體廠商華邦電(2344)宣布攜手Efinix，合攻超低功耗AI和IoT裝置；隨著利基型記憶體市況依然熱絡，有利公司第4季業績續創歷史新高，股價收高。
華邦電子日前宣布，可編程產品平台和技術的創新廠商Efinix選擇華邦的HyperRAM記憶體來驅動其新一代的攝影機和感測器系統，例如AIoT、熱成像攝影機、工業攝影機、機器人和智慧型裝置。華邦256Mb x16 HyperRAM 2.0e KGD具備超低功耗、高效能和小巧的外型尺寸設計，能為Efinix Titanium Ti60 F100提供完整、易於實作的記憶體系統，幫助其快速且以符合經濟效益的方式將產品推向市場。
華邦強調其HyperRAM產品 可充分滿足嵌入式邊緣AI應用的多種需求，具有超低功耗，主動模式下等同或優於競爭對手的DRAM選項，同時待機功耗為140uW，且混合睡眠模式的功耗僅需70uW。品牌客戶或系統製造商，如Efinix可輕鬆設計出PCB尺寸更小的Ti60(SiP 256Mbx16 HyperRAM KGD)，以裝載至穿戴式攝影機等輕巧型應用裝置之中。
華邦電受惠記憶體市況熱絡以及併購效應，前三季營運大幅成長；展望第四季，雖DRAM標準型市場降溫，但華邦電在利基型記憶體及編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市況依然熱絡，且價格持穩下，法人第4季業績可望續增，挑戰再創營運歷史新高紀錄。
(時報資訊)
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