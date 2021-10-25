路媒引述消息人士指出，大陸發改委召集部分房企26日赴北京開會，目前已有多家房企收到通知，部分房企高層已動身趕往北京。消息指出，發改委直接以電話通知，參會企業多為美元債大戶。

報導指出，中國房地產業協會曾於10月中召集部分房企在北京開座談會，與會成員約有10家房企，以了解一線企業營運情況、對行業未來發展的意見建議，以及為領導決策提供一些參考。

大陸將展開房地產稅改革試點，試點期限為五年。分析指出，政策首當其衝為有多套房產的炒房客，而衝擊最大的會是在一、二線城市。

大陸房產股25日普遍下跌，佳兆業跌一成，報1.49港元，世茂集團跌7.3％，報13.46港元，寶龍地產、奧園、合景泰富及融信中國均跌逾5％。

(時報資訊)