世界衛生組織（WHO）日前更新指引，新冠疫苗及流感疫苗可同日注射。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，外國的研究顯示民眾同時接種新冠疫苗及流感疫苗，流感疫苗所產生的抗體比分開接種高出2倍。

港媒引述何栢良25日表示，英國的研究顯示，民眾同時接種新冠疫苗及流感疫苗，對安全及成效沒有影響，抗體反應亦沒有互相影響。

另發現同時接種兩種疫苗時，流感疫苗所產生的抗體比分開接種高出2倍，且分開接種兩款針或一同接種的副作用都沒有分別。至於香港方面，他則建議兩款疫苗可分開左右手各打一針。

接種第三劑新冠疫苗方面，何栢良指出，大陸政府早前已開放讓18歲以上的民眾選擇接種第三劑，目標是為預防病毒傳播，防止在社區爆發，他認為香港如要盡快與大陸通關，政策應該要與大陸「對接」。

(時報資訊)

#流感疫苗 #抗體 #新冠疫苗

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