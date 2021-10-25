【時報記者張漢綺台北報導】航運奮力拖著半導體往前走，台股指數守住紅盤！一改過去幾周弱勢拖累台股的頹勢，航運類股今天終於讓水手喘口氣，長榮(2603)領軍收高，陽明(2609)、萬海(2615)、中櫃(2613)、台航(2617)及台驊(2636)跟隨上揚。

航運類股啟航，亦激勵受上星期五ADR收低影響股價弱勢的台積電(2330)及聯電(2303)，聯電中場過後由紅翻黑，在線上家庭日釋出正面訊息的聯發科(2454)力守紅盤之上，立積(4968)強攻漲停板，搭配中小型股台揚(2314)、耀登(3138)、車王電(1533)、統新(6426)、美而快(5321)、康普(4739)、美琪瑪(4721)、中探針(6217)、聰泰(5474)及東典光電(6588)等漲停板作收，在航運回穩及中小型股各自表態助攻下，台股指數開低走高收小紅，終場加權股價指數約16894.24點，上漲5.5點，成交量約2666.34億元；OTC指數為208.36點，上漲0.09點，成交量850.68億元。

今天上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.88%，其次是玻璃類股及化工類股，分別上漲2.87%及2.05%，表現較差者為百貨類股、生醫類股及水泥類股，其中百貨類股下跌2.95%，生醫類股下跌1.04%，水泥類股下跌0.83%；上櫃部分，表現最佳化工類股，上漲6.06%，表現最差為半導體類股、下跌0.85%。

就技術面來看，今天台股因台積電走弱，指數以低盤開出，儘管航運股止跌，但權值股普遍表現不佳，指數在平盤附近游走，終場上漲5.5點，以16894.24點作收，未站上16900點；延續上周指數反彈走勢，今天台股指數雖然逢亂流，一度下殺失守16800點，所幸尾盤力守小紅，目前短期技術指標KD、RSI及MACD全數翻多，且5日及10日均線走揚，短線有機會延續反彈格局，不過，上檔仍須面臨季線與半年線17000-17200點的蓋頭反壓，加上近期成交量仍低於3000億元，買盤力道不強難以化解上檔重重壓力，預期指數將處於下有撐、上有壓的區間整理格局。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，近期台股追價意願稍嫌不足，大盤一度向上觸及萬七但近關情怯，不過仍維持偏多走勢，觀察市場資金量能，外資交易平淡，但內資似已率先發動，中小型股成交量漸回溫，櫃買指數連續七個交易日走揚，預期在大盤指數盤堅格局下，藉由選股布局具備營運成長動能與題材性的個股，仍有機會賺取報酬，相對看好需求面佳的晶片半導體供應鏈、太陽能、電動車及受惠油價攀升的塑化類股。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，2021下半年度進入美國聯準會縮表與升息的深水區，加上中國限電影響短期供應鏈出貨，冬季需求推升天然氣、原油等報價，故美債利率近期彈升並升高金融市場對通膨之疑慮，但以財報角度來看，第三季財報可望保持穩健成長，半導體、Server等產業持續榮景，故目前對美股及台股之震盪整理以技術面視之，預期台股可望如同前兩次在半年線及年線間尋求支撐，投資人可逢低找買點。

劉宇衡指出，雖然市場對於半導體在今年下半年將達到頂點的憂慮開始見諸在近期外資報告中，但半導體的成長循環仍在持續，市場對於高速運算、汽車電子仍抱持樂觀看法，在產能瓶頸上，Foundry的瓶頸在2022-2023年才可舒緩，外資也持續認為Foundry、載板、矽晶圓等次產業在2022持續為供不應求狀態，故客戶必須加強追單保產能，故對產業基本面無需悲觀。台股之前回檔反應全球縮表、能源限電、恆大等議題，加權指數一度回檔至16500點附近，修正初步已達滿足點，由於台股殖利率在亞太地區具明顯優勢，配合第四季進入產業旺季，第四季反彈可期，操作上，可優先佈局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，類股上看好半導體、美國經濟回升受惠股、汽車電子等利基股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意