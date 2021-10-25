【時報-台北電】盛群(6202)董事會通過110年第三季合併財務報告，前3季營業收入52億5438萬元，營業毛利26億6121萬元，營業利益13億3351萬元，稅前淨利19億9541萬元，本期淨利15億9357萬元，歸屬於母公司業主淨利15億7644萬元，基本每股盈餘6.97元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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