【時報-台北電】欣陸(3703)訂定11月8日14時30分召開線上法說。投資人可透過電腦觀看直播或以電話參與，會議電話為(02)2192-8017，密碼為473050#。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#欣陸 #法說

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