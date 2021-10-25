大陸發改委公布，依法加強對煤炭供應中長期合約履約情況的信用監管，督促簽約市場主體嚴格履行合約約定義務，對未嚴格履約的市場主體依法納入失信記錄、實施重點監管，對嚴重違法失信市場主體將進行公開曝光並依法予以懲戒。

10月以來，發改委通過甄別、分析確定重點案例，指導地方經濟運行部門對首批納入重點監管的9筆電煤供應中長期合約履約行為進行核查、提醒、約談、督導。截至目前，用煤電力企業表示，9個案例涉及的問題都已得到解決，目前已進一步歸集108個案例，納入甄別和核實程序。

發改委還將強化部門協同聯動，督促煤炭上下游企業做到電煤中長期合約應簽盡簽，持續加強合約履約信用監管，充分發揮煤炭中長期合約穩定市場、保障供應的「壓艙石」作用。

(時報資訊)

#發改委 #信用監管 #煤炭

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
14:15
南韓KOSPI
3020.54 +14.38(0.48%)
14:30
香港恆生
26132.03 +5.10(0.02%)
16:09
上證指數
3609.86 +27.26(0.76%)
15:00
深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
16:29
英國FTSE
7242.49 +37.94(0.53%)
16:51
法國CAC
6729.16 -4.53(0.07%)
16:51
德國DAX
15574.33 +31.35(0.20%)
16:51

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