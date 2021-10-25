大陸發改委公布，依法加強對煤炭供應中長期合約履約情況的信用監管，督促簽約市場主體嚴格履行合約約定義務，對未嚴格履約的市場主體依法納入失信記錄、實施重點監管，對嚴重違法失信市場主體將進行公開曝光並依法予以懲戒。
10月以來，發改委通過甄別、分析確定重點案例，指導地方經濟運行部門對首批納入重點監管的9筆電煤供應中長期合約履約行為進行核查、提醒、約談、督導。截至目前，用煤電力企業表示，9個案例涉及的問題都已得到解決，目前已進一步歸集108個案例，納入甄別和核實程序。
發改委還將強化部門協同聯動，督促煤炭上下游企業做到電煤中長期合約應簽盡簽，持續加強合約履約信用監管，充分發揮煤炭中長期合約穩定市場、保障供應的「壓艙石」作用。
(時報資訊)
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