【時報-台北電】陸股全面走高，創指掌兵符，上漲逾1%最為吸睛。儲能板塊掀漲停潮，永福股份、高瀾股份等近15股漲停，德方納米、科士達跟漲。鋰電池板塊續強，中國寶安、永太科技等多股漲停，賢豐控股、鳳凰光學跟漲。鋼鐵板塊拉升，廣大特材漲超10%，鄂爾多斯、攀鋼釩鈦、新鋼股份、八一鋼鐵、太鋼不鏽等漲幅居前。醫美概念股午後異動，金髮拉比、漱玉平民、朗姿股份、宜華健康等集體衝高。

不過，券商股持續走弱，華鑫股份跌停，華林證券跌逾9%，東北證券、湘財證券、紅塔證券、東興證券等跌幅居前。

盤中，滬指報3592.45點，漲0.27%；深成指報14537.25點，漲0.31%；創業板報3331.11點，漲1.41%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#創指 #儲能股 #券商股

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
14:15
南韓KOSPI
3020.54 +14.38(0.48%)
14:30
香港恆生
26132.03 +5.10(0.02%)
16:09
上證指數
3609.86 +27.26(0.76%)
15:00
深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
16:29
英國FTSE
7242.49 +37.94(0.53%)
16:51
法國CAC
6729.16 -4.53(0.07%)
16:51
德國DAX
15574.33 +31.35(0.20%)
16:51

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