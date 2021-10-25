【時報-台北電】陸股全面走高，創指掌兵符，上漲逾1%最為吸睛。儲能板塊掀漲停潮，永福股份、高瀾股份等近15股漲停，德方納米、科士達跟漲。鋰電池板塊續強，中國寶安、永太科技等多股漲停，賢豐控股、鳳凰光學跟漲。鋼鐵板塊拉升，廣大特材漲超10%，鄂爾多斯、攀鋼釩鈦、新鋼股份、八一鋼鐵、太鋼不鏽等漲幅居前。醫美概念股午後異動，金髮拉比、漱玉平民、朗姿股份、宜華健康等集體衝高。
不過，券商股持續走弱，華鑫股份跌停，華林證券跌逾9%，東北證券、湘財證券、紅塔證券、東興證券等跌幅居前。
盤中，滬指報3592.45點，漲0.27%；深成指報14537.25點，漲0.31%；創業板報3331.11點，漲1.41%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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