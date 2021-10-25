滙豐銀行（HSBC）25日（周一）公布，第三季稅前獲利較去年同期躍升75.8％至54億美元，年增勁揚76％，遠勝市場預期的37.8億美元，表現輕鬆超越市場預期。

市場人士原本就看好，全球經濟從疫情谷底復甦，這家聚焦亞洲的銀行上季將再度展現獲利增長。

業績公布後，滙豐在港股價早盤一度擴大逾1％，來到47.35港元。該銀行指出，由於釋出先前為壞帳預留的現金，有助於上季獲利提升。此外所有營運地區皆展現盈餘。集團執行長祈耀年（Noel Quinn）表示，「我們相信近幾季的低潮已經過去。」不過第三季營收年增0.7％至120億美元，遜於市場預估。根據滙豐整合資料，分析師原本估計營收123億美元。

滙豐未如預期重啟派息，但表示將在「不久後」啟動規模20億美元的股票回購。

此外，滙豐表示，近期的市場波動反映投資者對中國房地產行業近期的震盪，可能波及中國其他行業甚至全球經濟感到憂慮。相關影響可能透過對中國房地產行業的金融投資直接發生，或因中國經濟活動轉弱影響全球供應鏈和商品需求及訂價而間接出現。

值得注意的是，根據中國用作規管房地產行業的「三條紅線」，截至9月底止，滙豐對落入「紅檔」發展商並無直接的信貸風險承擔，對「橙檔」客戶的風險承擔亦屬有限，集團會繼續密切監察事態發展，特別是可能產生的潛在間接影響，並於有需要時採取緩減行動。

至於疫情方面，滙豐表示，疫情所帶來的未來衝擊仍不明朗，新冠疫情爆發及其對全球經濟的影響，已對集團和客戶造成打擊。

安山資本（Amber Hill Capital）資產部董事黃志陽（Jackson Wong）表示，投資人一直期待滙豐宣布股利和庫藏股計畫，現在市場很多情況都顯示，企業必須展現他們對未來的信心。

(時報資訊)