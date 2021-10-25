美股上周五（22日）僅道瓊獨紅、但創歷史新高，惟標普500高點回落、那指、費半皆跌約1％，衝擊台股25日開盤氣氛低迷，加權指數一度下探16784點低點，不過，貨櫃三雄再現較大幅度反彈，長榮（2603）、陽明（2609）分別上漲6.84％、5.17％，指數由黑翻紅，終場收在平盤附近、16894點，成交量依舊在3000億元以下、僅2666億元。
據第一金投顧晨訊指出，除了第三季財報將陸續公告之外，時序接近11月，上市櫃公司將陸續公告10月營收，可留意低基期、財報及營收亮眼、2022年成長動能明確之電子股，有拉回再擇機逢低布局。然傳產方面，鋼鐵、航運、塑化表現皆較為弱勢，暫時觀望。
統一投顧報告則指出，美股企業財報優於預期，台股電子股成交比重上升，帶動指數反彈，不過上檔仍面臨季線及萬七關卡，成交量未能有效放大前，指數區間震盪，上檔空間不大，強勢族群輪動快速，操作難度高。
(時報資訊)
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