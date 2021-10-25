受到通膨升溫、公債殖利率上行壓力增加的影響，使得利差較窄的投資級債表現受到壓抑，觀察全球型投資級債基金今年來表現，新台幣累積型級別跌多漲少，但3檔基金維持正報酬，表現格外突出。

投信法人表示，雖然今年來投資級債表現稍微落後，不過由全球疫情變化、經濟復甦放緩以及中國等部分國家風險驅動的避險需求仍將為投資級債提供支撐。值得一提的是，金融次順位債具備發債機構擁投資等級信評，且又較一般投資級債更具收益優勢，存續期間也較短，較能抵禦利率上行對債券價格帶來的壓力，不失為既想兼顧信用風險及息收考量，可多參酌配置的穩健收益型投資標的。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，Fed主席鮑威爾近期表示，在美國抗疫財政政策援助之下，美國經濟取得強勁的復甦但經濟前景仍存在不確定性，尤其Delta變種病毒已妨礙復甦進展，供應鏈瓶頸正在扯後腿，當前壓力預計將持續至2022年，預期市場投資氣氛仍會圍繞在「經濟放緩」與「央行縮減QE」間搖擺，偏鴿派的言論將為市場資金留在債市裡的關鍵。

隨著縮減購債時程表清晰，對債市來說反而有利空出盡的效果，債市重返多頭的希望將會建立在聯準會能夠採取循序漸進的方式退場的期待上，這將重建市場對固定收益資產的投資信心。而在金融市場不確定性猶存，資金追逐收益態勢仍在之下，具有發債機構體質穩健、收益優勢以及低存續其特點的金融次順位債可望持續吸引資金目光。

徐建華認為，美國大型銀行股相繼公布第三季財報，因貸款違約風險趨緩，多家銀行紛紛釋出備抵貸款損失，企業併購活動熱絡也帶動投資銀行營收走高，提振市場情緒，亦有利於促進市場對於金融次順位債之投資意願。

從收益角度來看，金融次順位債現階段市場平均值利率接近3.83％左右，相較於一般投資級債的1.66％明顯突出，以存續期間來看，金融次順位債的5年，也較一般投資級債的7.4年來得短，代表其利率敏感度較低，也較能抵禦利率上升對債券價格帶來的影響。

(時報資訊)