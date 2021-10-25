陳昱光／台北報導

富邦台灣半導體（00892）ETF所追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」每年於4月及10月進行指數調整，以獲利能力指標GPA挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳的半導體公司，根據最新調整結果，成分股預計刪除松翰（5471）、新增昇佳電子（6732），整體權重以半導體生產商、積體電路皆超過4成最多。

自2020年全球爆發新冠疫情以來，全球半導體晶片持續供不應求，根據調研機構Susquehanna Financial Group統計，2021年9月的晶片交貨周期較8月增加5天至21.7週，已連續9個月呈現上升趨勢，並持續創機構統計以來新高，顯示晶片持續短缺。富邦台灣半導體ETF經理人陳靜如表示，隨著晶片需求持續強勁，半導體ETF後市表現可期。

陳靜如指出，富邦台灣半導體ETF所追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」此次指數調整成分股預計刪除松翰」、新增昇佳電子，調整後價值鏈類別及權重分別包含上游材料與元器件11.63％、製造設備2.06％、半導體生產商40.68％、積體電路41.04％及外包組裝和分銷4.59％，調整後仍持續涵蓋台灣完整的半導體產業鏈，擁有台灣半導體產業競爭優勢。

此外，陳靜如進一步分析，2022年將迎來多數電子應用產品之轉換與持續普及，如5G手機、新機種伺服器的滲透、無線網路新世代的WiFi6，以及車用半導體應用需求持續升級，全球半導體製造商龍頭台積電在法說會中也明確表示，其產能滿載至2022年底，並將赴日本設廠以滿足市場需求；且今明兩年預估全球將會新建共 29家晶圓廠來加大產出。

陳靜如認為，「ICE FactSet台灣核心半導體指數」調整成分股後，仍擁有相當競爭優勢，尤其該指數是以獲利能力指標GPA(營業毛利/總資產)挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳半導體公司，完整涵蓋台灣半導體產業上、中、下游的半導體公司，富邦台灣半導體ETF可說是參與半導體產業的投資工具首選。

(時報資訊)

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