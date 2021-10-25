勞動部25日公布最新的無薪假統計，目前總計有3135家事業單位實施減班休息，人數來到2萬8722人，較上周相比，增加了88家、22人。勞動部官員指出，住宿餐飲、運輸倉儲、批發零售業都有微幅增加，但有2至3家中大型旅行社因應學生畢旅潮、民眾國旅需求，而停止實施無薪假，減少約1千多人，整體而言，無薪假趨勢正在和緩。
勞動部18日公布實施無薪假的家數計3047家，實施人數2萬8700人，本次家數增加88家，人數增加22人，來到3135家，實施人數2萬8722人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。
勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，這次支援服務業（旅行社）出現明顯的減少，有一部分是因為前一段無薪假的協商期間3個月到期，業者想要先觀望市況，如果要繼續實施的話，下一期可能會反映出來，但有另一些業者因應學生畢旅潮、民眾國旅需求，決定停止實施無薪假。
這一期無薪假新增的部分，集中在住宿餐飲業、短短一周增加了27家、逾500人。黃維琛表示，近一步了解後發現，主要是一些燒烤店、火鍋店，因為民眾雖然恢復外出用餐，但主要集中在假日、平日人潮仍較以往更少，所以還是有實施減班休息的需求。
(時報資訊)
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