全球自2020年爆發新冠疫情以來，半導體晶片持續供不應求，根據調研機構Susquehanna Financial Group統計，2021年9月的晶片交貨周期較8月增加5天、至21.7週，已連9個月上升，並持續創機構統計以來新高，顯示全球晶片持續短缺。富邦台灣半導體（00892）ETF經理人陳靜如表示，後續隨著晶片需求持續強勁，半導體ETF後市表現可期。
陳靜如指出，富邦台灣半導體ETF所追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」每年於4月及10月進行指數調整，以獲利能力指標GPA（營業毛利/總資產）挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳之半導體公司，此次指數調整成分股預計刪除松翰、新增昇佳電子。
調整後價值鏈類別及權重分別包含：上游材料與元器件11.63％、製造設備2.06％、半導體生產商40.68％、積體電路41.04％及外包組裝和分銷4.59％，調整後仍持續涵蓋台灣完整的半導體產業鏈，擁有台灣半導體產業之競爭優勢。
此外，陳靜如進一步分析，2022年將迎來多數電子應用產品之轉換與持續普及，如5G手機、新機種伺服器的滲透、無線網路新世代的WiFi6，以及車用半導體應用需求持續升級，全球半導體製造商龍頭台積電於最近一次10月14召開的法說會中明確表示，其產能滿載至2022年底，並將赴日本設廠以滿足市場需求；且今明兩年預估全球將會新建共 29家晶圓廠來加大產出。
台積電近期公布的財報表現也十分亮眼，9月營收1526.85億元，月增11.1％，年增19.7％。創歷史新高；第三季合併營收為146.7億元，季增11.4％、年增16.9％，創歷史新高。預估第四季合併營收約在4312～4396億元，平均季增4.5％，將再創新高。
有鑑於此，陳靜如認為，即使ICE FactSet台灣核心半導體指數調整成分股，仍擁有相當的競爭優勢，尤其該指數是以獲利能力指標GPA挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳的公司，完整涵蓋台灣半導體產業上中下游的半導體公司。
(時報資訊)
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