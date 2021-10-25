大陸發改委主任何立峰於人民日報發文表示，加快智慧電網、儲能等技術研發示範和推廣，使中港儲能股25日雙雙上漲。
香港信報報導，比亞迪再創新高，25日早段盤中上漲2.8％，哈爾濱電氣漲8.9％，東方電氣漲13.3％。
東方電氣A大升一成漲停，中國電建也漲停。寧德時代盤中再創新高，曾見人民幣（下同）625.16元，陽光電源急漲9.6％，與寧德時代合作儲能的科士達也升6.9％。
何立峰文章指出，發揮新型舉國體制優勢，提前布局低碳零碳負碳重大關鍵技術，把核心技術牢牢掌握在自己手中。
官方將有序推動以「軍令狀」方式開展低碳零碳負碳新材料、新技術、新裝備攻關，加快智慧電網、儲能、可再生能源制氫、碳捕集利用與封存等技術研發示範和推廣，並要深入研究氣候變化成因、碳匯等基礎理論和方法。
(時報資訊)
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