受惠於威力彩連摃，民眾大買彩券，使得9月份公益彩券盈餘高達60.79億元，可挹注政府各項社福支出。
台灣彩券公司25日表示，110年9月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣60.79億元，自103年1月至110年9月底為止，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘達2256.23億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。
台灣彩券表示，110年9月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為60.79億元，其中30.39億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，27.36億元分配至國民年金，3.04億元則分配至全民健康保險準備。
(時報資訊)
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