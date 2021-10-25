港股25日早段開低走高，兩萬六關失而復得。恒指25日開盤跌106點，報26020，開市後曾挫197點，低見25929，但A股上揚，港股也收復失地，曾漲85點，高見26212點。
香港信報報導，最終恒指中午收報26150點，漲23點，漲幅為0.09％，國指收報9335，跌21點，跌幅為0.2％，恒生科指收報6768，漲14點，漲幅為0.21％，成交額為635.48億港元。
個股方面，騰訊半日跌0.7％，報506港元，成交額為32.5億港元。快手半日漲6.4％，成交額為26.3億港元，為表現最佳科指成份股，藥明生物漲4.2％。海底撈跌7.9％，是表現最差恒指成份股。
(時報資訊)
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