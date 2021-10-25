港股25日早段開低走高，兩萬六關失而復得。恒指25日開盤跌106點，報26020，開市後曾挫197點，低見25929，但A股上揚，港股也收復失地，曾漲85點，高見26212點。

香港信報報導，最終恒指中午收報26150點，漲23點，漲幅為0.09％，國指收報9335，跌21點，跌幅為0.2％，恒生科指收報6768，漲14點，漲幅為0.21％，成交額為635.48億港元。

個股方面，騰訊半日跌0.7％，報506港元，成交額為32.5億港元。快手半日漲6.4％，成交額為26.3億港元，為表現最佳科指成份股，藥明生物漲4.2％。海底撈跌7.9％，是表現最差恒指成份股。

(時報資訊)

#恒指 #港股 #A股 #國指

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
14:15
南韓KOSPI
3020.54 +14.38(0.48%)
14:30
香港恆生
26132.03 +5.10(0.02%)
16:09
上證指數
3609.86 +27.26(0.76%)
15:00
深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
16:29
英國FTSE
7242.49 +37.94(0.53%)
16:51
法國CAC
6729.16 -4.53(0.07%)
16:51
德國DAX
15574.33 +31.35(0.20%)
16:51

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