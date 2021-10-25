第四季雖迎來年底消費旺季，但近來金融市場如洗三溫暖，似預告投資難度提升，面對不確定性因素增加的環境，投信業者建議，針對市場基本面及展望，股市、債市、平衡基金布局穩健為上。
瀚亞投資指出，目前全球經濟增長強勁、企業獲利續創高，股市還有表現空間，但須留意現階段股市評價面處於相對偏高，一旦市場出現雜音，可能迎來較大波動，看好台灣及印度股市後續潛力。台灣因受惠全球半導體需求強勁，加上第四季產業旺季，電子股不看淡，印度則是政府祭出多項刺激政策、基礎建設計畫等，近期更有Moody's將印度評級展望從負面調高至穩定的正面消息，可望支撐印度股市長線上漲力道。
隨全球經濟復甦反彈力道開始降溫，不確定性因素開始增加，金融市場震盪加劇。瀚亞投資表示，應提高風險意識，將風險分散和降低波動納入投資考量，建議可增持平衡型基金部位，及彈性布局全球股債，且聚焦金融股的M&G入息基金，都是很好的選擇。
債市部分，瀚亞投資提到，美國聯準會的一舉一動都牽動債券市場，密切關注但毋須過度恐慌，且隨著全球經濟持續復甦，企業體質轉佳，今年來高收益債券跟新興企業債違約率逐步下降，建議基於配息需求，可持續持有高息債券資產，尤其中長期績效亮眼標的。
(時報資訊)
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