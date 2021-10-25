花旗要求潛在買家簽署承諾書，參與實地查核的銀行不可雇用花旗員工的爭議已成為25日財委會上不分藍綠立委共同質詢的焦點，對此，金管會主委黃天牧在答詢時指出，已在上週五傍晚和銀行局長莊琇媛一同出面，要求花旗董總雙雙前來金管會說明，並且要求花旗必須在一週之內提出報告釐清是否違反勞工權益。
黃天牧指出，花旗向金管會說明，仍有200、300名的員工離職到其他金融業上班，但對此金管會已要求花旗必須清楚說明，這些離職的員工是在何時離職、以及去哪些金融機構就業，這些金管會都會了解清楚，同時已經要求花旗若認為員工有誤解之處，應該清楚的向員工溝通、說明，而金管會也已通知勞動部，一起了解花旗是否有違反國內勞動法規。
國民黨籍立委曾銘宗、賴士葆，以及民進黨籍立委郭國文，均在質詢時要求金管會必須嚴加把關花旗標售時的勞工權益。曾銘宗要求金管會「不可違反國內勞動法令，不可聽片面之詞！」郭國文則抨擊，一般的金融業競業條款，只有限制2年，而不是像花旗這樣「一次3年，而且還是全面性的！」他也直接問黃天牧，金管會要求花旗提出報告： 「那麼到底花旗員工什麼時候可以有換工作、換雇主的自由？」黃天牧則應允，一個星期之內完成要求他們說明釐清是否有違勞動法規。
(時報資訊)
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