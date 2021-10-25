中國國家主席習近平25日在北京出席「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議」。他表示，世界百年未有之大變局加速演進，應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，堅決反對一切形式的單邊主義和保護主義。
習近平還強調要加強合作，共同應對人類面臨的各種挑戰和全球性問題。習近平表示，地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題正擺在國際社會面前，只有形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作，才能有效加以應對。
第二十六屆聯合國大會在50年前通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。
(時報資訊)
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