【時報-台北電】因全球主要消費國中國，上海期貨交易所銅庫存降至39,839公噸，為2009年以來的最低水平，加劇全球供應吃緊短缺的擔憂，推動倫敦(LME)期銅價上漲。

周一(10/25)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅價格上漲1.8%，報每公噸9,879美元，盤中最高一度觸及每公噸9,898美元，接近萬元關卡。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#LME #期銅

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Nasdaq
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日經225
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