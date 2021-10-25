台股上周合計漲107點，周線連三紅，延續短多趨勢，且美股企業財報優於預期，台股電子股成交比重上升，統一投顧董事長黎方國認為，台股上檔仍面臨季線及萬七關卡，成交量未能有效放大前，指數區間震盪，上檔空間不大，強勢族群輪動快速，操作難度高。考量通膨及縮減購債議題持續發酵，須留意系統性風險，建議採取低接布局策略以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

(時報資訊)

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