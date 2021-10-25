近期高價股在外資出報高調高目標價，以及特定主力拉抬下，股價一路拉高，不過，今（25）日除了股價幾已跌無可跌的大立光（3008），在2千元之上回穩盤整，以及力旺（3529）今日一早衝高後回落至平盤，表現仍相對抗跌之外，台股高價股前十名的千金股，股價都明顯拉回。
台股股價前十高股，今天整體表現疲軟，至12點過後，富邦媒、祥碩、旭隼、譜瑞-KY等千金股股價跌幅約在2～3％以上，世芯-KY千元站不住，今天拉回逾1％，信驊失去一天股后寶座後，上周五再奪回股后地位，今天一早曾衝上2490元，蓄勢挑戰日前2535元歷水高點，但午盤過後跌約1％。
力旺與大立光二檔是今天高價股中表現最抗跌的個股，大立光開低震盪拉高後滑落至平盤價2025元，力旺一早衝上2335元，與日前盤中歷史新高2340元更僅有5元之差，午盤後過力守平盤2200元之上。
(時報資訊)
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