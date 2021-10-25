衛福部長陳時中今日於立法院表示，11月2日還不會降低新冠肺炎疫情警戒，目前正在研議春節期間開放居家檢疫等規範，預計2周內宣布。
日前指揮中心表示，為便利台商返台，將放寬強制居住防疫旅館，改為居家檢疫，或是縮短檢疫天數，便利台商返台，也開始估算人數。
陳時中指出，2022年春節防疫旅館的訂單很滿，不過疫情變化很大，不用3個月，可能短短幾周就有變化。因此，衛福部擔心直接回家隔離，但又要提早公布方案，因此預估未來2周內就會宣布台商回台的便利措施。
(時報資訊)
衛福部長陳時中今日於立法院表示，11月2日還不會降低新冠肺炎疫情警戒，目前正在研議春節期間開放居家檢疫等規範，預計2周內宣布。
日前指揮中心表示，為便利台商返台，將放寬強制居住防疫旅館，改為居家檢疫，或是縮短檢疫天數，便利台商返台，也開始估算人數。
陳時中指出，2022年春節防疫旅館的訂單很滿，不過疫情變化很大，不用3個月，可能短短幾周就有變化。因此，衛福部擔心直接回家隔離，但又要提早公布方案，因此預估未來2周內就會宣布台商回台的便利措施。
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