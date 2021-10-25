（蘇揆指示邊境持續嚴管。圖／行政院）

行政院25日上午召開擴大防疫會議，雖然國內本土疫情處於低點，社區風險穩定控制中，惟境外移入病例檢出變異株以Delta為主，發生境外移入病例風險仍高，行政院長蘇貞昌指示持續落實邊境嚴管。

今天會議針對國內外疫情概況與疫苗施打情形等相關議題進行討論，指揮中心指出，目前全球疫情小幅回升，Delta變異株於未落實公衛措施之國家持續傳播，又以未接種疫苗族群為主要染疫重症病例，且須關注秋冬季節到來對疫情所產生之影響；而國內本土疫情處於低點，社區風險穩定控制中，惟境外移入病例檢出變異株以Delta為主，我國發生境外移入病例風險仍高，故建議持續落實邊境嚴管及變異株監測。

指揮中心表示，目前疫苗到貨量已超過2650萬劑，國內疫苗接種人口涵蓋率為67.2％，劑次人口比為94.14（劑／每百人），已施打2205.7萬人次，接種人口涵蓋率可望於本（10）月底超過七成，為擴大並加速提高完整接種兩劑疫苗之涵蓋率，指揮中心將持續開放預約平台之第二劑施打族群。

蘇貞昌表示，鑑於高傳染性之Delta變異株仍於國際間流竄，且國內所檢出之境外移入病例亦以Delta變異株為主，應持續落實邊境管制之相關嚴管措施；另目前疫苗持續穩定到貨，為加速國人完成兩劑疫苗接種，請指揮中心視後續實際疫苗到貨期程及數量妥適評估各類疫苗之開放族群，亦請地方政府配合指揮中心規劃儘速為民眾進行疫苗施打；另有關已施打第一劑疫苗之12至17歲學生，也請指揮中心預先做好規劃，妥適安排，以提升國人防護力。

(時報資訊)