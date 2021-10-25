富邦金因為董座蔡明興確診，由其兄蔡明忠重新披掛上陣當代理董事長，25日在財委會上引發立委抨擊有違「產金分離」。對此，民進黨籍立委林楚茵抨擊，富邦金大股東蔡明忠假借代理董事長「復辟」，挑戰金管會底線，認為富邦金成「家天下」：「難道專業董事會成員比不上親弟弟？」對此金管會主委黃天牧也在會中坦言不妥，不僅要求富邦金「二周內不得作重大決策」，且將在代理2周期間仔細對富邦金「聽其言、觀其行，看他們怎樣作事情。」

黃天牧也在答詢時指出，是在事後才知道富邦金推蔡明忠出任金控的代理董事長，二周後若有必要再延長的話：「我們會再斟酌（指人選）。」

林楚茵強調，當初是因為外界挑戰蔡明忠被金管會點名違反「產金分離」，他才辭任富邦金副董事長，她強調富邦金是獲利第一名的金控，更應好好帶頭示範，否則未來有樣學樣，其他金控跟著學，只要有突發狀況，就可以違反產金分離的原則；對此，黃天牧回應，希望未來金控能本於公司治理的精神，來找代理人：「目前有11篇報導這件事，足以讓金控高層（富邦）了解社會對於他們如此安排代理董座的觀感。」

黃天牧回應，產金分離是在負責人條件上作判斷，因為這次董事長蔡明興染疫隔離而請假二個星期，不是真正的負責人，所以並不適用產金分離，因為只有二周，但黃天牧也強調，金管會已要求富邦說明，這二周哪些事不能去作：「包括不能作重大決策，這已有要求富邦！」

黃天牧在答詢時也表示，金融機構是大家的，不是家族的，也會要求以後金控在決策要更審慎；對此林楚茵質詢時強調，富邦金既然是國內獲利第一名的金控：「應該要有所表率，不要家天下！」她並進而要求金管會必須釐清：「何謂重大事件？重大的定義到底如何？」她指出，2018年有資料顯示，重大事件包括內部的權力分配，及重要文件簽署，但這些定義上都非常模糊。而且如果是董座生病、染疫，期限就說不得準，不是一般的請假，期間恐怕會延長，因此要求金管會、證期局要好好向富邦金作了解。

而最近花旗即將決標，所謂的重大事件是否也涵蓋富邦對花旗的「出價」？對此黃天牧和銀行局長莊琇媛回應：「蔡明忠是代理富邦金的董事長，並非富邦銀董事長。」因此花旗的出價不在此限，不過金融圈人士認為，金管會這種分類法恐怕要再商確，因為這不會只是銀行的決策，金控一定也必須同意才能進行。

(時報資訊)

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