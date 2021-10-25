大陸新冠肺炎疫情持續，24日新增38例本土感染個案，包括35例本土確診及3例本土無症狀感染，分布在9省區市。本輪疫情重災區的內蒙古阿拉善盟額濟納旗，25日起對居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。

大陸國家衛健委表示，受季節影響，新Delta變異株疫情短期內可能惡化。而北京市也對疫情嚴陣以待，目前昌平區累計有10例確診，7名共同打牌的人士確診，當中最先確診的兩人曾到額濟納旗旅遊，返京後有喉嚨病、發燒等症狀，但仍外出用餐、邀請多人到居所打牌，兩人已遭刑事立案偵查。

陸媒引述大陸衛健委25日公布，大陸24日共新增38例新冠肺炎確診病例，4例為境外輸入，35例為本土病例。新增的本土確診病例當中，內蒙古占最多，有19例，貴州、甘肅各4例，北京、河北、湖南、陝西各2例。此外，當日新增3例無症狀感染，北京、四川、雲南各有1例。

本輪疫情以來，內蒙古額濟納旗累計有43例確診病例，當地防控工作指揮部24日晚間公告，當前額濟納旗新冠病毒感染肺炎疫情傳播迅速，危害性大，今起將對廣大居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。不聽勸阻擅自外出並造成嚴重後果者，將依照法律法規嚴格追究民事、刑事責任。

(時報資訊)